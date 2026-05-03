Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonte der Fernsehsender Al-Mayadeen in einem Artikel, dass die USA nicht wegen eines Machtverlusts, sondern wegen des Verlusts von „Glaubwürdigkeit, Kontinuität und institutioneller Disziplin“ nicht länger als verlässlicher Verhandlungspartner angesehen werden. Die Außenpolitik des Landes habe sich, insbesondere in der jüngsten Zeit, von institutionellen und diplomatischen Wegen hin zu persönlichen, wechselhaften und manchmal widersprüchlichen Entscheidungen bewegt. Die Ersetzung organisierter Prozesse durch sporadische, medienwirksame Äußerungen habe zu Instabilität in Botschaften und Verpflichtungen geführt.

Dieses arabische Medium fügte hinzu: In der Vergangenheit agierten selbst informelle Diplomatieformen innerhalb eines institutionellen und stabilen Rahmens, aber heute sei die Rolle von Institutionen wie dem Außenministerium geschwächt und es seien große Führungslücken entstanden. Dieser Prozess habe zur Erosion des „institutionellen Gedächtnisses“ und zur Verringerung der Fähigkeit der USA geführt, langfristige Verpflichtungen einzuhalten. Der Austritt aus Abkommen wie dem JCPOA und Rüstungskontrollverträgen habe diese Instabilität verschärft und anderen Ländern eine klare Botschaft gesendet: Eine Einigung mit den USA könnte vorübergehend und von Regierungswechseln abhängig sein.

Al-Mayadeen schrieb: Infolgedessen hätten sich Länder alternativen Wegen zugewandt, wie der Vermittlung regionaler Mächte oder Vereinbarungen außerhalb des Washingtoner Rahmens. Die amerikanische Diplomatie gleiche zunehmend eher einer „politischen Show“ als einem echten Prozess. Dieser Trend sei ein Zeichen für den Niedergang der Fähigkeit einer Großmacht, Einfluss in nachhaltige Ergebnisse umzuwandeln.