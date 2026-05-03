Durchbruch eines iranischen Riesentankers durch die Seeblockade der USA

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtete die TankerTrackers-Plattform, dass ein iranischer Tanker mit 1,9 Millionen Barrel Öl es geschafft habe, die Seeblockade der USA in der Region zu durchbrechen und den Fernen Osten zu erreichen.

Die Plattform berichtete, dass ein riesiger VLCC-Tanker der National Iranian Tanker Company (NITC), der mehr als 1,9 Millionen Barrel Rohöl (im Wert von schätzungsweise 220 Millionen US-Dollar) transportierte, die besagte Seeblockade durchbrochen habe.

Das unter dem Namen "HUGE" bekannte Schiff wurde zuletzt vor mehr als einer Woche vor der Küste Sri Lankas gesichtet und befindet sich derzeit auf dem Durchgang durch die Lumbo-Straße in Indonesien in Richtung Riau-Archipel.

Auch die Website von Al Jazeera berichtete gestern, dass eine Analyse der von maritimen Navigationszentren veröffentlichten Informationen zeige, dass seit Beginn der Seeblockade der USA gegen Schiffe mit Verbindung zu iranischen Häfen am 13. April 81 von insgesamt 145 Schiffen entgegen dieser Blockade die Straße von Hormus passiert hätten. Diese Anzahl von Durchfahrten entspreche etwa 56 Prozent der Schiffe seit Inkrafttreten der US-Entscheidung.

Eine Datenanalyse der Plattform Marine Traffic zeigt, dass 53 Schiffe unter Verletzung der US-Blockade die Straße von Hormus durchquert haben. Diese Schiffe kamen entweder aus iranischen Häfen oder fuhren dorthin, oder sie führten die iranische Flagge. Von diesen befanden sich 11 Schiffe auf der US-Sanktionsliste.