Iranischer Admiral: Die Vorstellung des Feindes von einem 3-Tage-Sieg ist zu einem militärischen Witz geworden

Laut dem Nachrichtenagentur Abna betonte Vizeadmiral Shahram Irani, Befehlshaber der Marine der Islamischen Republik Iran, in einer Fernsehsendung und wies auf die falschen Berechnungen des Feindes gegenüber Iran hin. Er sagte: „Der Feind dachte, er könne den Krieg gegen Iran in kürzester Zeit, also zum Beispiel 3 Tage bis zu einer Woche, entscheiden. Diese Vorstellung hat sich zu einem Witz an den Militärakademien entwickelt.“

Er fügte hinzu, dass der Feind im „dritten angegriffenen Krieg“ sich dem Iran vom Meer aus genähert habe und von schwimmenden Plattformen aus Raketen eingesetzt habe. Die Marine der Armee führte 7 Raketenoperationen gegen den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln durch. Die USA waren für eine Weile nicht in der Lage, ihre Flugzeuge starten oder Luftoperationen durchführen zu lassen.

Vizeadmiral Irani fuhr fort: „Die USA waren gezwungen, Reparaturen durchzuführen und mehr Zerstörer hinzuzufügen; das heißt, sie haben mehr Raketenplattformen ins Feld geschickt. Dennoch sind sie zum Stillstand gezwungen.“

Der Befehlshaber der Marine wies auf die Kontrolle der Straße von Hormuz hin und betonte: „Wir haben die Straße von Hormuz vom Arabischen Meer aus geschlossen. Wenn sie näher kommen, werden wir schnell militärische Operationen durchführen.“

Er betonte den Entschluss der Kämpfer zur Rache und sagte: „Wir sind bis zum letzten Blutstropfen geschworen, die Rache für unsere Märtyrer zu nehmen.“

Vizeadmiral Irani warnte in einem anderen Teil seiner Rede unter Hinweis auf die neuen Fähigkeiten der Marine der Armee: „Bald werden Sie definitiv eine Waffe von uns sehen, vor der viele große Angst haben und die direkt vor ihrer Nase ist! Ich hoffe, sie erleiden keinen Herzinfarkt!“