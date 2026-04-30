Trumps neuer Zorn über europäische Verbündete wegen fehlender Unterstützung bei der Aggression gegen den Iran

Laut dem Nachrichtenagentur Abna, zitiert aus Al Jazeera, äußerte Donald Trump, der Präsident der USA, seinen Zorn über das Fehlen der Unterstützung seiner westlichen Verbündeten bei der Aggression gegen den Iran und die Angelegenheit der Straße von Hormus und gab zu: „Ich war sehr enttäuscht, weil unsere NATO-Verbündeten meine Bitte um Hilfe nicht erfüllt haben.“

Er kritisierte Großbritannien erneut dafür, dass es nicht am Krieg gegen den Iran teilgenommen hat: „Großbritannien hat uns im Iran-Krieg nicht geholfen.“

Trump kritisierte den britischen Premierminister und fügte hinzu: „[Keir] Starmer hat erklärt, dass sein Land uns nach Ende des Krieges helfen wird, und ich sagte, zu diesem Zeitpunkt werden wir keine Hilfe von euch benötigen.“

Er sprach über sein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten und sagte: „Heute habe ich telefonisch mit Putin über die Themen Iran und Ukraine gesprochen.“

Trump fügte hinzu, dass Putin gesagt habe, er „wolle mir helfen, den [gegen den] Iran geführten Krieg zu beenden, aber ich antwortete, du musst deinen eigenen Krieg in der Ukraine beenden.“

Am Ende wiederholte er seine Behauptungen der letzten Wochen und Monate über das friedliche Atomprogramm des Iran und behauptete: „Wir werden den Iran nicht zum Besitz von Atomwaffen zulassen.“

Trump reagierte auch auf den Rückzug der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC und sagte: „Ich denke, das ist eine sehr gute Sache, da das Endergebnis eine positive Wirkung auf die Senkung der Kraftstoffpreise haben wird.“