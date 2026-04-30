Trump kündigt mögliche Reduzierung der US-Truppen in Deutschland an

Laut dem Nachrichtenagentur Merh hat Donald Trump, der Präsident der USA, auf der sozialen Plattform Truth Social geschrieben: „Die USA untersuchen und prüfen eine mögliche Reduzierung der Truppen in Deutschland.“

Er fügte hinzu: „Die endgültige Entscheidung darüber wird in der nahen Zukunft getroffen werden.“

Obwohl Trump keine Gründe für diese Truppenreduzierung nannte, scheint es, dass dieser Schritt der USA aufgrund politischer Differenzen mit Deutschland bezüglich des Krieges gegen den Iran und der Straße von Hormus sowie der Nichtunterstützung Berlins durch Washington erfolgt.

Rund 36.000 aktive US-Militärangehörige sind dauerhaft in Deutschland stationiert.

Unter Einbeziehung von zivilen Auftragnehmern, Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums und Reservestreitkräften wird diese Zahl in einigen deutschen Medienberichten auf fast 50.000 Menschen geschätzt.

Deutschland ist nach Japan der zweitgrößte Gastgeber für US-Truppen außerhalb des amerikanischen Festlandes und nimmt den ersten Platz in Europa ein.