Russland: Wir sind Zeuge der tiefsten Krise der Ölindustrie der Welt

Laut dem Nachrichtenagentur Abna, zitiert aus RIA Novosti, erklärte Alexander Novak, der stellvertretende Premierminister Russlands: „Russland, als großer Ölproduzent, hat keine Absicht, aus OPEC+ auszutreten.“

Er fügte hinzu: „Derzeit sind wir Zeuge der tiefsten Krise in der Ölindustrie der Welt, und ein riesiges Volumen an Öl wird nicht auf den Markt gebracht.“

Die Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen den Iran hat zu Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus geführt. Die Störung der strategischen Wasserstraße hat die Lieferketten für Kraftstoffe und Energie sowie viele andere Waren wie petrochemische Produkte und chemische Düngemittel weltweit gestört.

Iran hat erklärt, dass es bereit ist, die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu gewährleisten, sofern ein nachhaltiger Waffenstillstand und das Ende des Krieges erreicht werden, wobei erforderliche Protokolle und Sicherheitsüberlegungen beachtet werden.