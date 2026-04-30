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Hochrangiger Hisbollah-Funktionär: Der Widerstand wird nicht stoppen, bis das libanesische Land vollständig befreit ist

30 April 2026 - 12:56
News ID: 1808065
Source: ABNA
Hochrangiger Hisbollah-Funktionär: Der Widerstand wird nicht stoppen, bis das libanesische Land vollständig befreit ist

Der Vizevorsitzende des Politischen Rates der Hisbollah in Libanon hat die Position dieser Bewegung bezüglich der Fortsetzung der Kämpfe und der Bedingungen für Verhandlungen mit dem zionistischen Regime dargelegt.

Laut dem Nachrichtenagentur Abna erklärte Mahmud al-Qammati, der Vizevorsitzende des Politischen Rates der Hisbollah Libanon, in einem Interview mit dem Sender Al Jazeera Mubasher: „Unsere feste Position ist die Notwendigkeit einer vollständigen Waffenruhe vor dem Eintritt in jegliche indirekten Verhandlungen mit Israel.“

Er betonte: „Der Widerstand wird nicht stoppen, bis das libanesische Land vollständig befreit ist.“

Al-Qammati präzisierte: „Nabih Berri, der Sprecher des Parlaments, hat betont, dass direkte Verhandlungen mit dem israelischen Feind abgelehnt werden, und man kann seine Position nicht missachten.“

Er sagte: „Unser Geduld gegenüber den israelischen Aggressionen wird nicht endlos sein, und dies hat nichts mit dem Krieg Israels gegen den Iran zu tun.“

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