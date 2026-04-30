Hochrangiger Hisbollah-Funktionär: Der Widerstand wird nicht stoppen, bis das libanesische Land vollständig befreit ist

Laut dem Nachrichtenagentur Abna erklärte Mahmud al-Qammati, der Vizevorsitzende des Politischen Rates der Hisbollah Libanon, in einem Interview mit dem Sender Al Jazeera Mubasher: „Unsere feste Position ist die Notwendigkeit einer vollständigen Waffenruhe vor dem Eintritt in jegliche indirekten Verhandlungen mit Israel.“

Er betonte: „Der Widerstand wird nicht stoppen, bis das libanesische Land vollständig befreit ist.“

Al-Qammati präzisierte: „Nabih Berri, der Sprecher des Parlaments, hat betont, dass direkte Verhandlungen mit dem israelischen Feind abgelehnt werden, und man kann seine Position nicht missachten.“

Er sagte: „Unser Geduld gegenüber den israelischen Aggressionen wird nicht endlos sein, und dies hat nichts mit dem Krieg Israels gegen den Iran zu tun.“