Iranische Vertretung: Der angereicherte Uranbestand Irans unterliegt der vollständigen Aufsicht der IAEA

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Mittwoch (Ortszeit), dass das gesamte angereicherte Uran Irans stets unter der vollständigen Aufsicht der IAEA gestanden habe und es keine Berichte gebe, die selbst nur einen einzigen Gramm des iranischen Kernmaterials auf eine Abweichung vom friedlichen Pfad hinweisen würden.

Die Vertretung fügte hinzu: Die Vereinigten Staaten haben die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags (NVV) missbraucht und das angereicherte Uran Irans als Bedrohung dargestellt, um von ihren eigenen Verstößen gegen die Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung sowie von denen ihrer Verbündeten abzulenken.

Die Ständige Vertretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen betonte: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der Generaldirektor der IAEA und der Gouverneursrat haben nicht nur diese illegalen Angriffe nicht verurteilt, sondern haben, zum großen Bedauern, Maßnahmen ergriffen, die die Rollen von Opfer und Täter vertauscht haben.