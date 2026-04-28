Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf den Radio der Zionisten Armee beruft, hat der Kommandeur der 282. Brigade der Armee dieses Regimes während einer militärischen Sitzung zugegeben: „Wir müssen uns Sorgen um die Bedrohung durch die Hisbollah-Drohnen machen.“

Berichten zufolge kritisierten Kommandeure der Einheiten der Armee deszionistischen Regimes stark den Mangel an notwendigen Mitteln, um dieser herausfordernden Bedrohung zu begegnen, und sagten: „Gegen die Drohnen der Hisbollah kann man kaum etwas tun.“

Diese Kommandeure gaben zu, dass sie ohne ausreichende und notwendige Ausrüstung in den Libanonkrieg gezogen waren. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass zuvor eine breite Nutzung von Drohnen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine beobachtet wurde und die Zeit reichte, um dieses Problem zu lösen.

Tamir Ha-Idan, Kommandeur der Luftwaffe deszionistischen Regimes, war zuvor wegen des militärischen Versagens der Zionisten im Umgang mit der Herausforderung der Hisbollah-Drohnen zur Rede gestellt worden.