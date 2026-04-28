Neuer Rivale für Netanjahu aufgetaucht; komplexe Herausforderung für die kommenden Wahlen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Mehr, der sich auf Al Jazeera beruft, zeigen die Ergebnisse einer neuen Umfrage in den besetzten Gebieten nach der Ankündigung der Bildung einer neuen Koalition in derzionistischen Regime durch die Parteien von Naftali Bennett und dem ehemaligen Premierminister Yair Lapid, dass diese neue Koalition mit dem Namen „Together“ die Likud-Partei unter der Führung von Netanjahu überholt hat.

Berichten zufolge befindet sich Netanjahu vor einer komplexen Wahlgleichung. Sein Lager wird bei den kommenden Wahlen keine Mehrheit der Stimmen haben.

Die Ankündigung der neuen Koalition durch Bennett und Lapid für die Teilnahme an den kommenden Wahlen in den besetzten Gebieten erfolgte, um eine politische Alternative zu schaffen, um mit Netanjahu zu konkurrieren und ihn von der Macht zu verdrängen.