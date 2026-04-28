Irakischer Analyst: USA haben von ihren früheren Zielen gegen Iran abgewichen

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Maouneh beruft, betonte der irakische Politikexperte Ibrahim Al-Sarraj, dass sich die US-Berechnungen im Verhältnis zur Islamischen Republik Iran als falsch herausgestellt haben. Derzeit liegt der gesamte Fokus Washingtons auf der Öffnung des Hormuz-Strait.

Er fügte hinzu, die aktuelle Strategie der USA bedeute einen Verzicht auf die erklärten Ziele gegen Iran, insbesondere im Licht der Errungenschaften dieses Landes auf dem Schlachtfeld.

Al-Sarraj erklärte, als Folge dieser Errungenschaften seien 15 US-Generäle entlassen worden.

Er sagte: Daszionistische Regime leidet ebenfalls unter einer echten Krise an der inneren Front. Der derzeitige Gewinner dieses Krieges ist Iran.