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Irakischer Analyst: USA haben von ihren früheren Zielen gegen Iran abgewichen

28 April 2026 - 11:58
News ID: 1807296
Source: ABNA
Irakischer Analyst: USA haben von ihren früheren Zielen gegen Iran abgewichen

Ein irakischer Analyst wies auf die überlegene Position Irans gegenüber den USA und dem zionistischen Regime hin.

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Maouneh beruft, betonte der irakische Politikexperte Ibrahim Al-Sarraj, dass sich die US-Berechnungen im Verhältnis zur Islamischen Republik Iran als falsch herausgestellt haben. Derzeit liegt der gesamte Fokus Washingtons auf der Öffnung des Hormuz-Strait.

Er fügte hinzu, die aktuelle Strategie der USA bedeute einen Verzicht auf die erklärten Ziele gegen Iran, insbesondere im Licht der Errungenschaften dieses Landes auf dem Schlachtfeld.

Al-Sarraj erklärte, als Folge dieser Errungenschaften seien 15 US-Generäle entlassen worden.

Er sagte: Daszionistische Regime leidet ebenfalls unter einer echten Krise an der inneren Front. Der derzeitige Gewinner dieses Krieges ist Iran.

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