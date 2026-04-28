China: Der Grund für die Blockade der Straße von Hormus sind die illegalen Operationen Washingtons und Tel Avivs

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, erklärte der chinesische Botschafter bei den UN in einer Ansprache ausdrücklich, dass die Schließung der Straße von Hormus auf illegalen militärischen Operationen Washingtons und Tel Avivs beruht.

Dieser Vertreter Pekings fügte anschließend hinzu: Die Lösung für das Problem der Straße von Hormus liegt in der raschestmöglichen Erreichung eines umfassenden und nachhaltigen Waffenstillstands. Die Lösung des Problems der Straße von Hormus muss die Erlangung eines umfassenden und dauerhaften Waffenstillstands in kürzester Zeit beinhalten.

Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hatte zuvor, ohne die von den USA und dem zionistischen Regime in der Region geschürten Spannungen, die zur Unsicherheit in der Straße von Hormus geführt hatten, zu verurteilen, erklärt: Die Störungen der Schifffahrt durch die Straße von Hormus haben die Energiesicherheit und den globalen Handel beeinträchtigt. Mehr als 20.000 Seeleute sind auf See umherirrend. Jetzt ist die Zeit für Selbstbeherrschung, Dialog und eine friedliche Lösung im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen.