Hezbollah-Fraktion: Trumps Vorhersagen über den Iran waren falsch

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, zitiert aus al-Akhbar, betonte Mohammed Raad, der Vorsitzende der dem libanesischen Hisbollah-Block unterstellten Fraktion, dass der US-amerikanisch-sionistische Angriff auf den Iran seine Ziele nicht erreichen konnte. Stattdessen habe er die Krise des Konzepts der amerikanischen Vorherrschaft und der Grenzen der militärischen Macht offengelegt.

Er fügte hinzu: Trump hatte zuvor seine Überraschung über das Ausmaß und die Intensität des Widerstands des Iran zum Ausdruck gebracht. Diese Worte zeigen, dass seine Einschätzungen regarding der Natur und der Stärke des iranischen Systems falsch waren. Tel Aviv und Washington hatten auf den sofortigen Zusammenbruch des iranischen Systems gesetzt, aber die Ereignisse zeigten, dass sich Teheran schnell im Schatten der Solidarität zwischen dem System und dem Volk neu formierte.

Raad betonte, dass das Ungleichgewicht zwischen militärischer Macht und politischen Maßstäben in den USA dazu geführt habe, dass das Land auf der globalen Bühne gescheitert sei. Die jüngsten Erfahrungen in Gaza, dem Libanon und dem Iran haben gezeigt, dass schnelle militärische Angriffe, selbst bei technologischer Überlegenheit, zum Scheitern verurteilt sind. Was in Gaza, dem Libanon und dem Iran geschieht, bietet ein anderes Muster im Konflikt mit den USA und dem zionistischen Regime.