Laut der Nachrichtenagentur Abna gab die zionistische Zeitung Israel Hayom zu, dass die Überzeugung wächst, dass angesichts der abnehmenden Kapazität der Armee des zionistischen Regimes, einen Erschöpfungskrieg zu führen, die Beseitigung der Hisbollah durch militärische Gewalt unter den aktuellen Bedingungen unrealistisch ist.

In diesem Bericht wird unter Berufung auf einen zionistischen Beamten zitiert, dass praktisch kein militärisches Mittel in der Lage ist, die Raketenangriffe der Hisbollah vollständig zu stoppen, und Tel Aviv sie nur schwächen kann.

Berichten zufolge stehen die militärischen Kreise des zionistischen Regiments vor einer wachsenden Herausforderung im Zusammenhang mit der operativen Erschöpfung bei starker Abhängigkeit von Reservekräften an mehreren Fronten. Eine umfassende Operation gegen die Hisbollah würde eine weitreichende Aufstockung der Truppen erfordern, was unter den aktuellen Bedingungen als unmöglich gilt.

Das Eingeständnis dieser Tatsache durch die Verantwortlichen des zionistischen Regimes zeigt, dass der Waffenstillstand nicht nur eine politische, sondern auch eine operative Notwendigkeit ist, um den Druck auf die okkupierende Armee zu verringern und ihre Ziele nach monatelangen kontinuierlichen Kämpfen an mehreren Fronten neu zu priorisieren. Das zionistische Regime hat seine Strategie des militärischen Sieges de facto auf einen langfristigen Erschöpfungskrieg umgelenkt und das Ziel der Beseitigung der Hisbollah ist in den Hintergrund gerückt.

Israel Hayom fügte hinzu, dass Militärs anerkennen, dass die Hisbollah militärisch nicht besiegt wurde. Dieser Krieg hat aufgrund der Verbreitung von Bildern und Berichten über Zerstörungen im Süden Libanons zu steigenden politischen und diplomatischen Kosten für das zionistische Regime geführt, insbesondere in Europa und den USA.