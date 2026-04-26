Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera bezieht, werden die Kosten der aufeinanderfolgenden Kriege in den besetzten Gebieten nicht mehr nur an der Anzahl der Getöteten und Verletzten oder dem Umfang der Militärausgaben gemessen. Gideon Levy, Wissenschaftsjournalist der Zeitung Haaretz, hat in einem Bericht nachgewiesen, dass die wiederholten Kriege weit verbreitete psychische Störungen in großen Teilen der zionistischen Bevölkerung verursacht haben, die ein klinisches Niveau erreicht haben.

Der Autor der Artikel warnte vor der Anzahl der Zionisten, die unter akuten psychischen Störungen leiden, und spekulierte, dass diese Zahl „Millionen“ erreichen könnte.

Dieser Artikel basiert auf einer Reihe von Studien und Interviews mit Forschern zionistischer und amerikanischer Universitäten und Zentren. Professor Igal Kalantrov, Psychologe an der Hebräischen Universität und Spezialist für Zwangsstörungen, sagte, Israel nähme sich einem Zustand, in dem die Mehrheit der Bevölkerung als psychisch geschädigt gilt.

Seine Studie über die Bewohner der Grenzregion, die an Gaza grenzt, zeigt, dass etwa ein Drittel von ihnen einem hohen Risiko für die Entwicklung einer Zwangsstörung ausgesetzt ist. Kalantrov bezeichnete dieses Verhältnis im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt, der normalerweise unter 2 Prozent liegt, als erstaunlich.

Professor Ariel Koshmaro, von der Abteilung für Biotechnologie-Engineering an der Ben-Gurion-Universität, kam in seiner Analyse zu dem Schluss, dass die zionistische Gesellschaft nicht nur ängstlich ist, sondern der Krieg auch Auswirkungen auf Schlaf, Ernährung und Hormone hat.

Die Ergebnisse der Analyse von Umfragen, die in diesem Bereich veröffentlicht wurden, zeigten, dass 20 bis 30 Prozent der Befragten Symptome der psychischen Störung „posttraumatischen Stress“ aufwiesen, was auf einen hohen Stresspegel in der zionistischen Gesellschaft hinweist.