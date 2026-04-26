Laut der Nachrichtenagentur Abna gab die hebräischsprachige Zeitung Yediot Ahronot zu, dass der Gedanke, die Kapazität der Feinde Tel Avivs in Gaza, im Libanon und im Iran und sogar ihre Überzeugungen zu zerstören, möglich sei, ein Spiegelbild des Grades der Ohnmacht und Unfähigkeit der Entscheidungsträger im zionistischen Regime und in den USA sei.

In diesem Bericht heißt es, dass sie unfähig sind, aus ihren vergangenen Niederlagen zu lernen.

Die hebräische Zeitung Ma'ariv hatte ebenfalls berichtet, dass der Krieg mit dem Iran den USA nicht nur Milliarden Dollar an Kosten verursacht hat, sondern dass laut neuen Analysen ein großer Teil der teuren Präzisionswaffenvorräte dieses Landes aufgebraucht wurde.

In Fortsetzung dieses Berichts heißt es, dass nach Analysen des Center for Strategic and International Studies (CSIS) die US-Streitkräfte während der 39 Tage des Krieges Tausende von Marschflugkörpern, Abfangjägern und fortgeschrittenen Abfangsystemen eingesetzt haben, was weit über den ersten Schätzungen lag. Zu den Systemen, die besonders beschädigt wurden, gehörten einige Komponenten des amerikanischen Luft- und Raketenabwehrsystems.