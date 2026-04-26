Die USA sind isoliert; die nationale Einheit Irans ist der Hauptgrund für Trumps Misserfolg

In diesem Gespräch reagierte Abbas Papizadeh auf die falschen Behauptungen des US-Präsidenten über Uneinigkeit unter den Verantwortlichen unseres Landes und sagte: „Zunächst muss angemerkt werden, dass die USA als ein Land voller Ansprüche glauben, dass sie durch den Eintritt in jeden Krieg ihre Bedingungen und einseitigen Forderungen gewaltsam gegenüber dem Gegner durchsetzen können. Die USA haben gegen einige schwache Länder Maßnahmen ergriffen und einige Erfolge erzielt, was zu Illusionen beim US-Präsidenten führte, dass er seine Ziele auch gegenüber Iran erreichen könne.“

Er fuhr fort: „Aufgrund dieser Vorstellung und des Drucks, den die zionistische Lobby durch die Aktivierung der ‚Epstein-Akte‘ auf Trump ausübte, zwang sie ihn, in einen Konflikt mit Iran zu verwickeln. Er entsandte seine Schiffe in Richtung Iran und versuchte mit intensiver Propaganda, Angst und Schrecken in den Herzen des iranischen Volkes und der Verantwortlichen zu säen, aber diese Methode der Einschüchterung, die sonst weltweit bei Schiffsbewegungen üblich ist, scheiterte in Iran völlig. Sogar wenige Tage vor dem ‚Ramadan-Krieg‘ erklärten er und andere US-Beamte überrascht: Warum haben sich die Menschen in Iran nicht gefürchtet? Dies war für sie erstaunlich!“

Iran hat die Hegemonie der USA zerstört

Ein Mitglied des Präsidiums des Islamischen Beratungsversammlung erklärte: „Im nächsten Schritt unternahmen sie einen militärischen Angriff auf Iran, aber dank der guten Vorhersage unserer Streitkräfte und eines rechtzeitigen, wirksamen Angriffs auf die amerikanischen Schiffe wurden diese gezwungen, sich zurückzuziehen, zogen sich bis in den Indischen Ozean zurück und traten praktisch von der Bühne ab. Dies machte Trump wütend, da die Furcht vor den amerikanischen Schiffen gebrochen wurde.“

Papizadeh sagte: „Im 40-tägigen ‚Ramadan-Krieg‘, der unserem Land aufgezwungen wurde, konnten die USA und das zionistische Regime trotz all ihrer Verbrechen, einschließlich des unehrenhaften Mordes an unserem Obersten Führer der Islamischen Revolution, den Kommandeuren, Verantwortlichen und unschuldigen Bürgern, ihre Ziele nicht erreichen. Der Feind erreichte nicht nur seine Ziele gegen Iran nicht, sondern wir sehen auf den Straßen die Einheit des Volkes. Dies zeigt die Volksmacht und die allgemeine Mobilmachung in der Islamischen Republik, die Trumps Zorn erregt.“