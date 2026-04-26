Azhari: Nationale Einheit und die einheitliche Stimme der Nation haben den Feind verwirrt gemacht

Berichten der Abna-Nachrichtenagentur zufolge sagte der Hohe Geistliche und Islamische Gelehrte Mohseni Azhari, Leiter der Justiz, in einer Sitzung mit einer Reihe von Justizbeamten: „Unter Hinweis auf die einzigartige Beteiligung der Bevölkerung an der „Jan-Fada“-Bewegung (Selbstverpflichtung zur Opferbereitschaft) erklärte er: „Unser Volk hat sich trotz ständiger Bombardierungen und Drohungen des arroganten und aggressiven Feindes sowie trotz einiger wirtschaftlicher Probleme und hoher Lebenshaltungskosten mit unerschütterlichem Willen und einzigartiger Beteiligung in der „Jan-Fada“-Bewegung für den Iran registriert. Mehr als 30 Millionen unserer geschätzten Bürger, Männer und Frauen, Alt und Jung, haben erklärt, dass sie bereit sind, ihr Leben für den Islamischen Iran zu opfern und in jedem Bereich, den das System benötigt – vom Schlachtfeld bis zur Straße – zu kämpfen.“

Der Leiter der Justiz wies auf die Notwendigkeit hin, die Menschen, die nach Opferbereitschaft für den Islamischen Iran streben, noch mehr zu ehren, und betonte: „Dieser geistige Zustand des Tapferkeits- und Heldentums des iranischen Volkes, der sogar in iranischen Kindern spürbar ist, ist nicht das Ergebnis von Unterricht, Diskussionen, Predigten oder Klassen; es ist eine göttliche Gnade und Barmherzigkeit für das iranische Volk.

Wir müssen dankbar für diese göttliche Gnade sein; die Dankbarkeit für diese Gnade besteht im uneigennützigen Dienst an diesem treuen und tapferen Volk. Wir müssen in jedem Sinne an der Front des Dienstes an den Menschen, dem Land und dem System präsent sein; es ist notwendig, den nationalen Zusammenhalt zu stärken; wir müssen die Exekutivbeamten der Regierung unterstützen und ihnen helfen, eine bessere Dienstleistung für die Menschen zu erbringen.“