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Die historische Niederlage von Tabas und Süd-Isfahan sei ein Warnsignal für die Arroganten

25 April 2026 - 18:06
News ID: 1806237
Source: ABNA
Die historische Niederlage von Tabas und Süd-Isfahan sei ein Warnsignal für die Arroganten

Der Präsident sagte: Auch in diesem Jahr hat Gott auf seine Hilfe hin ein „Tabas“ in Süd-Isfahan ereignet. Ich hoffe, dass solche historischen Niederlagen den Arroganten der Welt eine Lehre sein werden.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb „Masud Pezeschkan“ heute, Samstag, den 5. Ordibehescht, in einer Nachricht auf der Social-Media-Plattform X: „An diesem Tag wurde die göttliche Überlegenheit über jeden anderen Willen deutlich.“

In der Fortsetzung dieser Nachricht fügte er hinzu: „Auch in diesem Jahr hat Gott auf seine Hilfe hin ein weiteres ‚Tabas‘ in Süd-Isfahan ereignet und gezeigt, dass Gott der Beschützer der Menschen dieses Landes ist, [genau wie] die Sand von Tabas.“

Der Präsident betonte: „Ich hoffe, dass solche historischen Niederlagen den Arroganten der Welt eine Lehre sein werden.“

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