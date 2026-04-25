Die historische Niederlage von Tabas und Süd-Isfahan sei ein Warnsignal für die Arroganten

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb „Masud Pezeschkan“ heute, Samstag, den 5. Ordibehescht, in einer Nachricht auf der Social-Media-Plattform X: „An diesem Tag wurde die göttliche Überlegenheit über jeden anderen Willen deutlich.“

In der Fortsetzung dieser Nachricht fügte er hinzu: „Auch in diesem Jahr hat Gott auf seine Hilfe hin ein weiteres ‚Tabas‘ in Süd-Isfahan ereignet und gezeigt, dass Gott der Beschützer der Menschen dieses Landes ist, [genau wie] die Sand von Tabas.“

Der Präsident betonte: „Ich hoffe, dass solche historischen Niederlagen den Arroganten der Welt eine Lehre sein werden.“