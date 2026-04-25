F-5-Angriffe Irans verursachten schwere Schäden an US-Stützpunkten

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna gab „NBC News“ am heutigen Samstag bekannt, dass der Iran den US-Militärstützpunkten weitreichendere Schäden zugefügt hat, als öffentlich zugegeben wurde.

Nach Angaben dieses Mediums wurden US-Stützpunkte und -Ausrüstungen im gesamten westasiatischen Raum während des erzwungenen US-sionistischen Überfalls auf Teheran von Iran angegriffen; unter anderem von einem iranischen F-5-Kampfflugzeug, dessen Reparaturkosten für Washington Milliarden betragen könnten.

„NBC News“ fügte hinzu, dass diese Angriffe trotz der US-Luftabwehr durch den Iran erfolgt seien.

L Angaben von drei US-Beamten, zwei Abgeordnetenassistenten und einer weiteren Person, die mit den Schäden vertraut ist, hätten US-Militärstützpunkte und andere Ausrüstungen in der Region des Persischen Golfs schwere Schäden durch iranische Angriffe erlitten, die weitaus schwerwiegender seien als das öffentlich zugegebene Ausmaß. Es wird erwartet, dass Washington Milliarden für die Reparaturen aufwenden wird.