Warnung des Khatam al-Anbiya-Gebietskommandos an die USA: Hören Sie auf mit Seeräuberei!

Laut einem Bericht der Abna-Nachrichtenagentur warnte das zentrale Hauptquartier Khatam al-Anbiya (AS) in einer Erklärung fortgesetzte Blockaden, Piraterie und Seeräuberei durch die USA in der Region.

In der Erklärung heißt es: „Falls die US-Armee die Blockade, Piraterie und Seeräuberei in der Region fortsetzt, seien sie sicher, dass sie auf die Gegenreaktion der mächtigen iranischen Streitkräfte stoßen werden.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Die USA sollten wissen, dass die bewaffneten Streitkräfte der Islamischen Republik Iran über mehr Stärke und Bereitschaft zur Verteidigung der Souveränität, des Territoriums und der nationalen Interessen verfügen als je zuvor; die US-Armee hat während des dritten Angriffskrieges einen Teil dieser Stärke und Angriffskraft erlebt.“

Ein Teil der Erklärung lautet: „Wir sind bereit und entschlossen, während wir das Verhalten und die Bewegungen der Feinde in der Region überwachen und die Kontrolle über die strategische Straße von Hormuz aufrechterhalten, im Falle eines erneuten Angriffs der amerikanischen-sionistischen Feinde schwerere Schäden für sie zu verursachen.“