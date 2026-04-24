Islamische Partei Pakistans erklärt ihre Unterstützung für den Iran

Laut der Nachrichtenagentur Abna forderte Hafiz Naeem ur-Rahman, der Führer der Jamaat-e-Islami Pakistan, bei einer Pressekonferenz in Karachi eine sofortige Einstellung der Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen und das Ende der maritimen Blockade der USA gegen den Iran. Er sagte: „Wir unterstützen die Positionen der Islamischen Republik Iran in den Verhandlungen.“

Er fügte hinzu: „Solange die USA die maritime Blockade des Irans nicht aufheben, wird es keine Fortschritte in den Verhandlungen geben.“

Der pakistanische Aktiv betonte: „Die Reden des US-Präsidenten beweisen, dass sein Land gezwungen ist, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Behauptungen von Donald Trump sind auch unbegründet und ein Versuch, die realen Gegebenheiten vor Ort umzukehren.“

Hafiz Naeem ur-Rahman fügte hinzu: „Trump ist für den Verrat an der Diplomatie verantwortlich. Die USA und Israel haben während der Verhandlungen zweimal gegenüber der Islamischen Republik Iran aggressiv gehandelt. Doch was wir beobachten, ist der Widerstand und die Unbeugsamkeit des Irans sowie die Isolation und Niederlage der USA.“