Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Russia Today bezieht, kritisierte Ali Fayyad, Abgeordneter des libanischen Parlaments und Mitglied der Fraktion „Treue zum Widerstand“, die Ankündigung von Donald Trump, dem US-Präsidenten, den Waffenstillstand zwischen dem Libanon und dem zionistischen Regime um drei Wochen zu verlängern, der gestern getroffen wurde.

Fayyad erklärte in einer Erklärung, dass dieser Waffenstillstand im Schatten der fortgesetzten feindseligen Aktionen des zionistischen Regime, einschließlich Attentaten, Bombardierungen und Schießereien in verschiedenen Teilen des Libanon sowie der fortgesetzten verheerenden Zerstörung in den Grenzorten, bedeutungslos sei.

Er fügte hinzu, dass das Beharren des Feindes darauf, dass das Recht auf freie Handlungen nicht mit dem Waffenstillstand im Widerspruch stehe, darauf hindeute, dass Tel Aviv und Washington darauf bestünden, das Gleichgewicht vor dem 2. März wiederherzustellen.

Fayyad betonte, dass diese Erklärung den Libanon zur Einhaltung des Waffenstillstands verpflichte, während dem zionistischen Teil keine Verpflichtungen auferlegt würden. Dies sei vom Widerstand nicht akzeptabel und werde kontert werden.

Er betonte auch, dass jede Aggression des zionistischen Regimes gegen jedes Ziel im Libanon das Recht auf eine angemessene Antwort der Widerstandskräfte wahren würde.

Der Abgeordnete der Hisbollah wies darauf hin, dass der vorgeschlagene Ansatz schlechter sei und seine Förderung lediglich ein Deckmantel sei, um direkte Verhandlungen zwischen dem feindlichen zionistischen Regime und der libanischen Regierung zu rechtfertigen und zu beschleunigen.