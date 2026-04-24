Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al-Mayanin bezieht, enthüllte der unabhängige Journalist „Ken Klippenstein“, dass US-Geheimdienste seit Jahren die Vatikanstadt ausspionieren.

Klippenstein, der eine lange Geschichte der Enthüllung exklusiver FBI-Informationen hat, veröffentlichte einen Bericht, der bestätigt, dass der harsche Angriff von Donald Trump, dem US-Präsidenten, auf Papst Leo XIV. am 12. April diese Spionage zu einer operativen Priorität gemacht hat.

Berichten zufolge, als Trump Papst Leo als „eine Katastrophe für die Außenpolitik“ bezeichnete, sahen die US-Geheimdienste die Äußerungen des Präsidenten als Befehl an, die Spionage der Vatikanstadt als Priorität zu behandeln, und die Central Intelligence Agency (CIA) setzte menschliche Spione in den Spionagering der Vatikanstadt ein.

In diesem Zusammenhang suchen die National Security Agency (NSA) und die Central Intelligence Agency (CIA) nach der Abhörung von Kommunikationen, E-Mails und Textnachrichten des Vatikans. Andererseits verteilt das US-Außenministerium auch einen täglichen Nachrichtenüberblick über den Vatikan. Die US-Armee verfügt auch über einen speziellen Code für sprachliche Fähigkeiten in Bezug auf die kirchliche lateinische Sprache.

Klippenstein fügt hinzu, dass Papst Leo XIV. die Spionagemaßnahmen der US-Regierung gegen ihn vorhergesehen hatte. In einer Rede, die er im vergangenen Dezember vor dem Kreis der Chefgeheimdienstleiter Italiens hielt und die fast keine amerikanischen Medien berichteten, wies der neue Papst explizit auf diese Verstöße hin.

Papst Leo sagte: In vielen Ländern ist die Kirche Opfer von Geheimdiensten, die für böswillige Zwecke handeln und ihre Freiheit unterdrücken. Er forderte „vollständige Wachsamkeit“ gegenüber diesen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen nicht zur Einschüchterung, Manipulation, Erpressung oder Diffamierung von Politikern, Journalisten oder anderen Zivilgesellschaftsaktivisten verwendet werden.

Die Website „Letters from Leo“ schreibt in diesem Zusammenhang, dass der Anführer von 1,4 Milliarden Katholiken, der in den USA geboren wurde, von seiner eigenen Regierung als Ziel für Spionagezwecke missbraucht wird. Das Problem geht hier über die externe Souveränität hinaus.