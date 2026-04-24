Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf RIA Novosti bezieht, sagte Marija Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums: „Moskau ist mit zunehmenden Bedrohungen gegen die Sicherheit kerntechnischer Anlagen konfrontiert, insbesondere im Zusammenhang mit den Atomkraftwerken Saporischschja und Bushehr.“

Sie verwies auch auf die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich des Atomwaffenarsenals des zionistischen Regimes und sagte: „Israel, dessen Interesse an einem Angriff auf den Iran liegt, hat den Nichtverbreitungsvertrag für Nuklearwaffen ignoriert, beschuldigt aber andere, diesen Vertrag zu verletzen.“

Während des „Ramadan-Krieges“ hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums den amerikanisch-zionistischen Angriff auf das Atomkraftwerk Bushehr stark verurteilt und erklärt: „Angriffe auf kerntechnische Anlagen im Iran müssen sofort gestoppt werden.“

Marija Sacharowa fügte hinzu: „Angriffe auf kerntechnische Anlagen im Iran müssen sofort gestoppt werden. Illegale Angriffe auf Irans kerntechnische Infrastruktur sind ein unauslöschlicher Makel auf dem Ansehen derjenigen, die diese Raketen steuern. Diejenigen, die das Atomkraftwerk Bushehr angegriffen haben, haben ihr Ansehen im Bereich der nuklearen Nichtverbreitung völlig zerstört.“

Die Atomenergieorganisation Irans schrieb am Samstag, dem 15. Farwardin (nach dem vierten Angriff auf die Atom facilities in Bushehr durch den aggressiven US- und zionistischen Block), auf ihrem X-Account: „Die Verurteilung des Angriffs auf Irans friedliche kerntechnische Anlagen und das Ende der Untätigkeit gegenüber solchen Angriffen sind das Mindeste, was man vom Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Verantwortlichkeiten erwarten kann.“

Die Islamische Republik Iran verfolgt ebenfalls den Schutz ihrer souveränen Atomrechte und die Untersuchung der Gründe für diese Untätigkeit durch den Generaldirektor der IAEA über rechtliche Wege.