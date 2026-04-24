Fortsetzung der Waffenstillstandsverletzung im Süden Libanons durch neue Angriffe der Zionisten

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al-Mayanin bezieht, hat der zionistische Regime vor Kurzem die Siedlung Deir Amas im Süden des Libanon dreimal nacheinander mit Raketenangriffen beschossen.

Die israelische Armee griff gleichzeitig die Umgebung der Siedlung Bint Jbeil von der Region Kunin aus an.

Andererseits hat das libanesische Gesundheitsministerium bekannt gegeben, dass bei einem Luftangriff auf die Region Maroun al-Ras, der heute Vormittag stattfand, mindestens zwei Menschen getötet wurden.

Auf der anderen Seite haben zionistische Medien über die Verletzung von drei Soldaten dieses Regimes in einem „operativen Vorfall“ im Süden des Libanon berichtet.

Die zionistische Zeitung Haaretz schrieb in Bezug auf die neuesten Entwicklungen der Kämpfe im Süden des Libanon, dass die Hisbollah die „Balance des Schreckens“ gegenüber dem zionistischen Regime erneut wiederhergestellt habe.