Generalmajor Karami: Durch Gehorsam gegenüber dem Führer der Islamischen Revolution werden wir den feigen Feind bereuen lassen

Laut der Nachrichtenagentur Abna betonte Generalleutnant Pasdaran Mohammad Karami, Befehlshaber der Landstreitkräfte der Revolutionsgarde, in einer Erklärung: Im islamischen Iran sind das Volk, die drei Gewalten und die bewaffneten Kräfte durch heiligen Zusammenhalt und Einheit auf der Straße und auf dem Platz dem Feind gegenüber wie eine einzige Hand.

Er erklärte: „Diejenigen, die sagen, wir sind alle Iraner und Revolutionäre, werden mit eisernem Willen und festem Entschluß, durch die Gnade Gottes und durch reinen Gehorsam gegenüber den weisen Plänen und Befehlen des höchsten Führers der Islamischen Revolution, möge Gott seinen Schatten über ihn halten, den angreifenden, verbrecherischen Feind bereuen lassen.“

Er fuhr fort: „Ein Gott, ein Führer, eine Nation und ein Weg – und dieser Weg ist das Siegesstreben des geliebten Iran, kostbarer als das eigene Leben.“