Dschalili: Die Befolgung der Autorität des Rechtsgelehrten führt zum Sieg über den Feind

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Saeed Dschalili, Mitglied des Rates zur Feststellung der Gesamtinteressen des Systems, auf X: „Die Einheit aller Schichten der Nation, zusammen mit den drei Gewalten und anderen Pfeilern des Systems, um das Wort des Tawhid und unter Befolgung der Autorität des Rechtsgelehrten, führt nicht nur zur Niederlage des Feindes, sondern dank der göttlichen Kraft auch zum Fortschritt des Landes und zur Bewältigung der Probleme.“

Dschalili fügte hinzu: „Möge Gott uns würdig machen, die Gnade der Velayat und der Nation zu schätzen.“