Dschalili: Die Befolgung der Autorität des Rechtsgelehrten führt zum Sieg über den Feind

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Saeed Dschalili, Mitglied des Rates zur Feststellung der Gesamtinteressen des Systems, auf X: „Die Einheit aller Schichten der Nation, zusammen mit den drei Gewalten und anderen Pfeilern des Systems, um das Wort des Tawhid und unter Befolgung der Autorität des Rechtsgelehrten, führt nicht nur zur Niederlage des Feindes, sondern dank der göttlichen Kraft auch zum Fortschritt des Landes und zur Bewältigung der Probleme.“
Dschalili fügte hinzu: „Möge Gott uns würdig machen, die Gnade der Velayat und der Nation zu schätzen.“
Ein Mitglied des Rates zur Feststellung der Gesamtinteressen des Systems schrieb: Die Einheit der Nation, begleitet von den drei Gewalten und anderen Institutionen des Systems rund um das Wort des Tawhid (Monotheismus) und durch die Befolgung der Autorität des Rechtsgelehrten (Velayat-e Faqih), führt nicht nur zur Niederlage des Feindes, sondern auch zum Fortschritt des Landes und zur Überwindung der Probleme.
Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Saeed Dschalili, Mitglied des Rates zur Feststellung der Gesamtinteressen des Systems, auf X: „Die Einheit aller Schichten der Nation, zusammen mit den drei Gewalten und anderen Pfeilern des Systems, um das Wort des Tawhid und unter Befolgung der Autorität des Rechtsgelehrten, führt nicht nur zur Niederlage des Feindes, sondern dank der göttlichen Kraft auch zum Fortschritt des Landes und zur Bewältigung der Probleme.“
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