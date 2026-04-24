Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb Seyyed Mehdi Tabatabaei, Stellvertreter für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Büro des Präsidenten, in der sozialen Plattform X: „Eine chaotische Wirtschaft, eine besorgte Gesellschaft und ein von politischem Staub getrübtes innerpolitisches Feld; um dieser kritischen Lage zu entfliehen, hat man auf große Lügen zurückgegriffen und einen falschen Weg eingeschlagen.“

„Hätte er sich auch nur mit der Geschichte Irans und den Angelegenheiten der Iraner beschäftigt, hätte er diesen großen Fehler nicht begangen.“

Er betonte: Die US-Herrschaft über Iran ist ein vergeblicher Traum.