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Pezeshkian: Treulosigkeit, Belagerung und Drohungen sind Hindernisse für Verhandlungen

23 April 2026 - 13:13
News ID: 1805392
Source: ABNA
Pezeshkian: Treulosigkeit, Belagerung und Drohungen sind Hindernisse für Verhandlungen

Der Präsident unseres Landes veröffentlichte einen Inhalt in einem der sozialen Netzwerke und sagte: Treulosigkeit, Belagerung und Drohungen sind das Haupthindernis für echte Verhandlungen. Die Welt ist Zeuge Ihrer heuchlerischen Redseligkeit und des Widerspruchs zwischen Ihren Behauptungen und Taten.

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Masoud Pezeshkian, Präsident unseres Landes, bei der Veröffentlichung eines Inhalts in einem der sozialen Netzwerke: Die Islamische Republik Iran hat Gespräche und Vereinbarungen stets begrüßt und wird dies auch weiterhin tun.

Er fuhr fort zu schreiben: Treulosigkeit, Belagerung und Drohungen sind das Haupthindernis für echte Verhandlungen. Die Welt ist Zeuge Ihrer heuchlerischen Redseligkeit und des Widerspruchs zwischen Ihren Behauptungen und Taten.

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