Pezeshkian: Treulosigkeit, Belagerung und Drohungen sind Hindernisse für Verhandlungen

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Masoud Pezeshkian, Präsident unseres Landes, bei der Veröffentlichung eines Inhalts in einem der sozialen Netzwerke: Die Islamische Republik Iran hat Gespräche und Vereinbarungen stets begrüßt und wird dies auch weiterhin tun.

Er fuhr fort zu schreiben: Treulosigkeit, Belagerung und Drohungen sind das Haupthindernis für echte Verhandlungen. Die Welt ist Zeuge Ihrer heuchlerischen Redseligkeit und des Widerspruchs zwischen Ihren Behauptungen und Taten.