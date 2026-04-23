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Druck der US-Abgeordneten auf Trump; Was ist der Plan zur Beendigung des Krieges?

23 April 2026 - 13:15
News ID: 1805397
Source: ABNA
Druck der US-Abgeordneten auf Trump; Was ist der Plan zur Beendigung des Krieges?

Mitglieder des demokratischen Ausschusses für auswärtige Beziehungen im US-Repräsentantenhaus haben die Regierung von Donald Trump aufgefordert, ihren Plan zur Beendigung des Krieges mit dem Iran und zur Bewältigung der daraus resultierenden Energiefolgen transparent bekannt zu geben.

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf den Sender al-Masirah bezieht, haben die Demokraten des Ausschusses für auswärtige Beziehungen im US-Repräsentantenhaus erklärt, dass die Regierung von Donald Trump ihren Plan zur Beendigung des Krieges mit dem Iran und ihre Strategie zur Bewältigung der daraus entstehenden Energiekrise darlegen muss.

Sie warnten davor, dass die Amerikaner, falls die Straße von Hormuz weiterhin blockiert bleibt, über Monate hinweg mit weiteren steigenden Treibstoffkosten konfrontiert sein werden.

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