Druck der US-Abgeordneten auf Trump; Was ist der Plan zur Beendigung des Krieges?

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf den Sender al-Masirah bezieht, haben die Demokraten des Ausschusses für auswärtige Beziehungen im US-Repräsentantenhaus erklärt, dass die Regierung von Donald Trump ihren Plan zur Beendigung des Krieges mit dem Iran und ihre Strategie zur Bewältigung der daraus entstehenden Energiekrise darlegen muss.

Sie warnten davor, dass die Amerikaner, falls die Straße von Hormuz weiterhin blockiert bleibt, über Monate hinweg mit weiteren steigenden Treibstoffkosten konfrontiert sein werden.