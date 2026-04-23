Energiekommissar der Europäischen Union: Die Lage ist nicht befriedigend

Laut der Nachrichtenagentur Abna hat Denis Jorgensen, Energiekommissar der Europäischen Union, bekannt gegeben, dass sich die zusätzlichen Energiekosten seit Beginn des Krieges der USA und des zionistischen Regimes gegen Iran auf rund 24 Milliarden Euro belaufen; ein Betrag, der im Durchschnitt 500 Millionen Euro pro Tag entspricht.

Er betonte, dass die Lage auf dem Energiemarkt selbst in den optimistischsten Szenarien nicht befriedigend sei, und erklärte: „Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, und die kommenden Monate werden ebenfalls herausfordernd sein.“

Jorgensen warnte auch davor, dass in den kommenden sechs Wochen die Gefahr einer Krise bei der Treibstoffversorgung für Flugzeuge bestehe, und fügte hinzu, dass sich die Preise für flüssiges Erdgas (LNG) auf den Weltmärkten mindestens bis zum nächsten Jahr nicht stabilisieren oder senken würden.

Er hatte zuvor am Dienstag gesagt, dass der kommende Sommer für Europa selbst im besten Fall hart werden würde; ein Thema, das mit Treibstoffknappheit infolge des Krieges und der Schließung der Straße von Hormuz zusammenhängt. Nach seinen Angaben prüft die Europäische Union Maßnahmen, um die Auswirkungen dieser Krise auf die Treibstoffversorgung für Flugzeuge zu verringern.

Jorgensen sagte den Journalisten in Madrid: „Falls erforderlich, werden wir die Treibstoffressourcen für Flugzeuge auf die Mitgliedstaaten neu verteilen.“

In der Zwischenzeit warnte Apostolos Tzitzikostas, Kommissar für Verkehr der Europäischen Union, davor, dass die Folgen für Europa und die Welt sehr schwerwiegend und sogar katastrophal sein werden, wenn die Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormuz nicht dauerhaft hergestellt wird.