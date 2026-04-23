Neue Positionierung des pakistanischen Innenministers zu den Verhandlungen zwischen Iran und den USA

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera bezieht, hat Mohsin Naqvi, der Innenminister Pakistans, eine Stellungnahme zu den Verhandlungen zwischen Iran und den USA abgegeben.

Er fügte hinzu: Wir betonen die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung diplomatischer Kanäle zwischen Washington und Teheran, um zu einer nachhaltigen Lösung für diesen Konflikt zu gelangen.

Der pakistanische Innenminister betonte: Die Verlängerung des Waffenstillstands durch Trump ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung der Spannungen, und wir erwarten Fortschritte von Iran.

Er klärte auf: Wir hoffen, dass Washington und Teheran der diplomatischen und friedlichen Lösung eine Chance geben.