Iranischer Protest gegen die Ausnutzung des Territoriums und Luftraums von fünf Ländern durch die USA

Laut der Nachrichtenagentur Abna erklärte der Botschafter und Ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den VN, „Amir Saeed Iravani“, in separaten Briefen an den Generalsekretär der VN, „Antonio Guterres“, und den Sicherheitsrat: „Angesichts der internationalen Verantwortung der Staaten, die aus der Bereitstellung ihres Hoheitsgebiets für andere zur Begehung aggressiver Handlungen und bewaffneter Angriffe gegen das Hoheitsgebiet eines Drittstaats resultiert, übermittelt die Islamische Republik Iran hiermit ihren scharfen und eindeutigen Protest gegen die oben genannte illegale Maßnahme.“

Der Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den VN fügte hinzu: „Die Islamische Republik Iran fordert die Regierungen von Katar, Kuwait, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien nachdrücklich auf, die Grundsätze der guten nachbarlichen Beziehungen einzuhalten und zu verhindern, dass ihr Hoheitsgebiet weiterhin gegen die Islamische Republik Iran genutzt wird.“