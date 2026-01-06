US-Senator: Festnahme Maduros durch die USA ist illegal

Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonte der unabhängige US-Senator Bernie Sanders im Gespräch mit Al Jazeera: „Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro ist ein illegaler und verfassungswidriger Akt.“ Er fügte hinzu: „Ich fordere die Verabschiedung eines Gesetzesentwurfs, der Militäroperationen gegen Venezuela ohne die Zustimmung des Kongresses verhindert.“ Es ist anzumerken, dass der US-Militärangriff auf Venezuela und die Entführung des Präsidenten – beides Verstöße gegen internationales Recht – weltweit eine Welle negativer Reaktionen ausgelöst haben.