Laut Al Jazeera betonte der Anführer der demokratischen Minderheit im US-Senat: „In Venezuela müssen transparente Wahlen abgehalten werden, und wir unterstützen diesen Prozess. Militäroperationen, die ohne Zustimmung des Kongresses durchgeführt werden, können nicht fortgesetzt werden.“ Er fügte hinzu, dass das Vorgehen gefährlich sei und viele Fragen aufwerfe. Gleichzeitig betonte der unabhängige Senator Bernie Sanders gegenüber Al Jazeera: „Die Verhaftung von Präsident Nicolás Maduro ist ein illegaler und verfassungswidriger Akt.“
Schumer: Das Vorgehen der Trump-Regierung gegen Venezuela ist gefährlich und darf sich nicht wiederholen
6 Januar 2026 - 11:51
News ID: 1770107
Source: ABNA
Chuck Schumer bezeichnete die Aggression der Trump-Regierung gegen Venezuela als einen gefährlichen Schritt.
Your Comment