Schumer: Das Vorgehen der Trump-Regierung gegen Venezuela ist gefährlich und darf sich nicht wiederholen

Laut Al Jazeera betonte der Anführer der demokratischen Minderheit im US-Senat: „In Venezuela müssen transparente Wahlen abgehalten werden, und wir unterstützen diesen Prozess. Militäroperationen, die ohne Zustimmung des Kongresses durchgeführt werden, können nicht fortgesetzt werden.“ Er fügte hinzu, dass das Vorgehen gefährlich sei und viele Fragen aufwerfe. Gleichzeitig betonte der unabhängige Senator Bernie Sanders gegenüber Al Jazeera: „Die Verhaftung von Präsident Nicolás Maduro ist ein illegaler und verfassungswidriger Akt.“