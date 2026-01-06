Details der Geheimdienstkooperation zwischen den VAE und Israel zur Spionage gegen Gaza und Katar

Berichten der „Quds News Network“ zufolge enthüllen Geheimakten des emiratischen Auslandsgeheimdienstes eine enge Zusammenarbeit mit dem Mossad. Die Missionen umfassten Spionageaktivitäten in Gaza und Katar auf direkten Befehl von Benjamin Netanjahu. Die Dokumente beschreiben die Sprache Israels als „demütigend“ und fordern eine verfünffachte Anzahl von Agenten in Katar innerhalb eines Monats. Trotz der Normalisierung seit 2020 zeigen diese Leaks Spannungen über die Art der hierarchischen Beziehung zwischen den beiden Staaten.