Israel erhöht sein Budget für 2025 / Netanjahu erhöht das Kriegsbudget

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (Abna) stimmte die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu dem Vorschlag des Finanzministeriums zu, das Budget des zionistischen Regimes für 2025 um 31 Milliarden Schekel (9 Milliarden Dollar) zu erhöhen. Der Großteil dieses Betrags wird für sogenannte Verteidigungsausgaben verwendet, und 1,6 Milliarden Schekel (473 Millionen Dollar) sind auch für humanitäre Hilfe für Gaza vorgesehen; eine Maßnahme, die laut hebräischen Medien darauf abzielt, das Image Tel Avivs „reinzuwaschen“.

Die Bereitstellung dieser Hilfe und die 3,35-prozentige Kürzung der Budgets aller Ministerien zur Deckung der Kriegskosten sowie die Rücknahme von rund 600 Millionen Schekel aus den Koalitionsvereinbarungen, die das Bildungsprogramm „Neuer Horizont“ in jüdischen Religionsschulen (Haredi) betreffen, haben den Zorn einiger Mitglieder von Netanjahus Kabinett hervorgerufen. Diese Änderungen werden Anfang nächsten Jahres in Kraft treten, falls sie von der Knesset genehmigt werden.

Die Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete, dass Ministerien im zionistischen Regime mit größeren Budgets einen größeren Anteil an den Kürzungen tragen werden und das Ministerium für Innere Sicherheit dieses Regimes die größte Kürzung erfahren wird. Gleichzeitig hat die israelische Regierung Gelder zur Entschädigung für Kriegsschäden bereitgestellt, die 320 Millionen Schekel für unbezahlten Urlaub, 100 Millionen Schekel zur Stärkung von Bunkern, 135 Millionen Schekel für den Wiederaufbau des Regierungskomplexes in Haifa, 100 Millionen Schekel für die nördlichen Siedlungen und 298 Millionen Schekel zur Unterstützung lokaler Räte umfassen.

Das Hauptbudget des zionistischen Regimes für 2025 wurde zuvor im März mit einem Gesamtbetrag von 755 Milliarden Schekel (ca. 205 Milliarden Dollar) genehmigt, aber der andauernde Krieg gegen Gaza und die Konflikte an anderen Fronten zwangen die israelische Regierung, ihr Budget erneut zu erhöhen. Laut hebräischen Medienberichten wird das diesjährige Haushaltsdefizit des zionistischen Regimes 5,2 % des BIP erreichen; eine Zahl, die laut der Zeitung Globes auf die Kriegskosten in Gaza und die negativen Folgen des 12-tägigen Krieges gegen den Iran zurückzuführen ist.

Das israelische Finanzministerium erklärte, dass diese Budgeterhöhung es ermöglichen wird, schwere Militäroperationen bis Ende 2025 fortzusetzen und sogar das Szenario der vollständigen Besetzung von Gaza umzusetzen. Auf diese Weise wird die Obergrenze der Gesamtausgaben auf etwa 650 Milliarden Schekel steigen. Es wurde auch gesagt, dass das Haushaltsdefizit von 4,9 % auf 5,2 % des BIP steigen wird, was 6 Milliarden Schekel entspricht, eine wichtige Zahl, die jedoch viel geringer ist als das Volumen der Erhöhung, die dem Verteidigungssektor zugewiesen wurde.

Das israelische Finanzministerium betonte, dass die Deckung dieses Defizits durch höhere Steuereinnahmen, die die vorherigen Prognosen übertroffen haben, möglich sein wird.

Während der Kabinettssitzung des zionistischen Regimes wurde „Bezalel Smotrich“, der israelische Finanzminister, von einigen Kabinettsministern wegen der Kürzung der Budgets der Ministerien zur Deckung der Kriegskosten angegriffen. Zur Verteidigung sagte er: „Finanzminister in Kriegszeiten zu sein, ist nicht einfach, besonders wenn man es mit mehreren populistischen Ministern zu tun hat, die nur Schlagzeilen in Zeitungen suchen.“ Er dankte Netanjahu für seine Unterstützung und behauptete, dass diese Entscheidung notwendig sei, um die existenzielle Bedrohung durch den Iran zu beseitigen und die Zukunft Israels zu sichern.

„Israel Katz“, der israelische Sicherheitsminister, nannte die Budgeterhöhung ebenfalls lebenswichtig und sagte, dass diese Maßnahme die Armee in die Lage versetzen werde, den Bedrohungen durch den Iran zu begegnen und die Ziele des Krieges in Gaza zu erreichen.

Eine Reihe von Ministern des zionistischen Kabinetts, darunter „Yoav Kisch“ (Bildungsminister), „Itamar Ben-Gvir“ (Minister für Innere Sicherheit), „Amichai Eliyahu“ (Minister für Kulturerbe) und „Yitzhak Vaserlauf“ (Minister für die Entwicklung des Negev und Galiläa), lehnten diese Entscheidung jedoch ab. Kisch und Ben-Gvir erklärten in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie den vorgeschlagenen Haushalt ablehnen würden, wenn die Sicherheit der Schulen nicht gewährleistet werde.

Ben-Gvir machte Netanjahu auch für diesen Skandal verantwortlich und fragte ihn: „Warum gibst du den Kindern von Gaza Priorität?“ Kisch wandte sich ebenfalls in scharfem Ton an Smotrich und sagte: „Du bist ein kleiner Mann mit großem Stolz und ziehst die Kinder von Gaza den Kindern von Israel vor.“

Im Gegenzug betonte Netanjahu, dass die Gaza zugewiesene Hilfe nicht an die Hamas gelangen und nur an Hilfszentren und die Bevölkerung weitergegeben werde.

In der Zwischenzeit kritisierte auch „Moshe Gafni“, der Co-Vorsitzende der Partei „Yahadut HaTorah“, die Entscheidung der israelischen Regierung. Er sagte, dass Netanjahu und Smotrich entgegen früheren Vereinbarungen ohne Erlaubnis ein Budget beschlagnahmt hätten, das Tausenden von Haredi-Lehrern zustand; ein Thema, das die Spannungen zwischen den religiösen Parteien und der israelischen Regierung erhöht hat.