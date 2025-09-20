Venezuela: Die USA haben Raketen und Atomwaffen gegen uns eingesetzt

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Mehr, die sich auf „TRT“ bezieht, hat Venezuela angekündigt, die Vereinten Nationen aufgefordert zu haben, die US-Angriffe zu untersuchen, die zum Tod von 14 Menschen auf mindestens zwei Booten in internationalen Gewässern vor der Küste des Landes geführt haben.

Laut diesem Medium erklärte der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab in einer Stellungnahme: „Der Einsatz von Raketen und Atomwaffen zur Tötung wehrloser Fischer in einem kleinen Boot ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das von den Vereinten Nationen untersucht werden muss.“

Donald Trump, der US-Präsident, hatte zuvor behauptet, dass die in der Karibik stationierten Streitkräfte seines Landes erneut ein Schiff mit Drogen überfallen und dabei 3 Menschen getötet hätten!

Trump schrieb in einer Nachricht auf seinem sozialen Netzwerk „Truth Social“, dass „dieser tödliche direkte Angriff auf seinen Befehl hin im Zuständigkeitsbereich des U.S. Southern Command durchgeführt wurde“; eine Region, die 31 Länder in Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik umfasst.

Unterdessen betonte Vladimir Padrino López, der Verteidigungsminister von Venezuela: „Was die Vereinigten Staaten tun, ist in der Tat ein unerklärter Krieg, und aus diesem Grund ist es notwendig, die operative Bereitschaft der venezolanischen Streitkräfte zu erhöhen.“

Er sagte auch in Anspielung auf die jüngsten Entwicklungen in Katar: „Schauen Sie, was gerade in Katar passiert ist, einem Verbündeten der Vereinigten Staaten und Gastgeber einer amerikanischen Militärbasis.“