König von Spanien: Gaza steht vor einer unerträglichen humanitären Krise

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu traf sich König Felipe VI. von Spanien bei seinem ersten Besuch in Ägypten mit dort lebenden Spaniern und erklärte in Bezug auf die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das unterdrückte Volk von Gaza: „Die Region durchlebt eine tragische und angespannte Situation, und Gaza steht vor einer unerträglichen humanitären Krise.“

Der spanische König fuhr fort, ohne die andauernden Verbrechen der zionistischen Besatzer gegen das unterdrückte Volk in Palästina zu verurteilen: „Die jüngste Runde dieses Konflikts, die vor etwa 2 Jahren begann, hatte weitreichende Folgen; vom Tod einer großen Zahl von Menschen und der Verwandlung der Lage in Gaza in eine unerträgliche Krise bis zum endlosen Leid Hunderttausender unschuldiger Bürger und der vollständigen Zerstörung dieser Region.“

Felipe VI. fügte hinzu, dass Spanien und Ägypten eng zusammenarbeiten, um einen dauerhaften und mutigen Frieden zu erreichen, wie er in den „Jahren der Hoffnung“ der 1990er-Jahre skizziert wurde.

Es ist zu erwähnen, dass die spanische Zeitung El Pais kürzlich in einem Bericht erklärte: „Die spanische Regierung prüft die Beschleunigung eines Verbots der Waffenexporte nach Israel als Teil eines Sanktionspakets, das voraussichtlich verabschiedet wird. Die möglichen Sanktionen Madrids sollen Druck auf Israel ausüben, nachdem etwa 64.000 Menschen in Gaza getötet wurden und die Siedlungsaktivitäten im Westjordanland ausgeweitet wurden.“

Der Bericht dieses Mediums fügte hinzu: „Die Koalition PSOE und Sumar arbeitet an der Verhängung eines umfassenden Waffenembargos gegen Israel, und daher werden die Sanktionen gegen Tel Aviv nicht auf die Rüstungsindustrie beschränkt sein. Das Ziel ist es, die Umsetzung durch ein königliches Dekret zu beschleunigen, indem der Inhalt eines Gesetzentwurfs verwendet wird, den Sumar zuvor im Kongress vorgelegt hat. Laut Regierungsquellen sind die Pläne der Regierung, dass die Sanktionen sofort angewendet werden können.“

In der Zwischenzeit gab das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen gestern eine Erklärung heraus, in der es mitteilte, dass innerhalb der letzten 24 Stunden 385 Verletzte und die Leichen von 98 weiteren Palästinensern in Krankenhäuser gebracht wurden.

Daher stieg die Zahl der Märtyrer bei den Angriffen des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 auf 65.062 und die Zahl der Verwundeten auf 165.697.

Ein Waffenstillstand im Gazastreifen wurde am 19. Januar dieses Jahres geschlossen und am 18. März von den Besatzern Jerusalems verletzt.

Laut der Nachrichtenagentur Anadolu wurden bei den Angriffen der Armee der zionistischen Besatzer auf den Gazastreifen seit dem 18. März bis heute 12.511 Menschen getötet und 53.656 verwundet.