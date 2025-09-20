Hisbollah ruft zur Teilnahme am Jahrestag der Märtyrertode von Sayyed Hassan Nasrallah auf

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna, der sich auf Al-Manar bezieht, hat die Öffentlichkeitsabteilung der Hisbollah am Samstag einen Aufruf herausgegeben, in dem sie die Libanesen bat, zahlreich anlässlich des Jahrestages der Märtyrertode von „Sayyed Hassan Nasrallah“ und „Sayyed Hashem Safieddine“ teilzunehmen.

In dem Aufruf heißt es: „Wir laden die Bevölkerung ein, an der Gedenkzeremonie für die Märtyrer Nasrallah und Safieddine teilzunehmen, die am 27. September (5. Mehr) um 16:30 Uhr Ortszeit stattfinden wird.“

Sayyed Hassan Nasrallah, der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, starb am Freitag, den 6. Mehr 1403, bei einem kriminellen Angriff des usurpierten zionistischen Regimes auf den südlichen Vorort von Beirut den Märtyrertod.