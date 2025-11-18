Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Rodion Miroshnik, Vertreter des russischen Außenministeriums für Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine, in einem Interview mit der Zeitung „Iswestija“: „Moskau hat bisher keine Mitteilung über die Aussetzung des Verhandlungsprozesses von Kiew erhalten.“

Unter Hinweis darauf, dass mehr als 100 Tage seit der dritten Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul (Türkei) vergangen sind, fügte er hinzu: „Obwohl das ukrainische Außenministerium das Ende der Verhandlungen mit Russland angekündigt hat, haben sie bisher keine offiziellen Schritte über diplomatische Kanäle unternommen, um die Verhandlungen zu beenden.“

Der russische Beamte berichtete über die Vorlage eines Entwurfs russischer Vorschläge zur Erreichung eines Waffenstillstands in den vergangenen Verhandlungen und sagte: „Die Ukraine hat bisher keine Stellungnahme zu diesen Vorschlägen abgegeben.“

Zuvor hatte Alexej Polischtschuk, Direktor der Zweiten GUS-Abteilung des russischen Außenministeriums, der TASS mitgeteilt, dass Moskau bereit sei, die Verhandlungen mit der Ukraine in Istanbul wieder aufzunehmen, und der Ball nun bei Kiew liege. Er fügte hinzu, die ukrainische Seite habe die Gespräche „gestoppt“, und türkische Beamte hätten ebenfalls wiederholt zur Wiederaufnahme dieses Prozesses aufgerufen.