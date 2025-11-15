BBC kündigt an, Trump keine Entschädigung zu zahlen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die BBC sagte ein Sprecher dieses britischen Mediums: „Unsere Anwälte haben ein Schreiben an das Anwaltsteam des US-Präsidenten Donald Trump geschickt, als Antwort auf das Schreiben, das sie am Sonntag erhalten hatten.“

In einem Teil dieses Schreibens heißt es: „Wir erkennen an, dass unsere Bearbeitung unbeabsichtigt den Eindruck erweckte, wir zeigten einen durchgehenden Ausschnitt der Rede, und diese Handlung führte zu der falschen Annahme, dass der US-Präsident direkt zu gewalttätigem Vorgehen aufgerufen hatte.“

Gleichzeitig lehnten die Anwälte der BBC die Zahlung einer Entschädigung ab und schrieben: „Obwohl die BBC das Zustandekommen des bearbeiteten Videoclips aufrichtig bedauert, kann dies keinen Grund für die Geltendmachung eines Verleumdungsanspruchs darstellen.“

Trumps Anwälte haben gedroht, die BBC auf eine Milliarde Dollar zu verklagen, falls keine berichtigende Erklärung, Entschuldigung und Entschädigung geleistet wird.