Hisbollah: Alle US-Pläne dienen den Interessen der Zionisten

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf die Website Al-Ahed, erklärte Hussein Jishi, einer der Abgeordneten der Fraktion „Loyalität zum Widerstand“ im libanesischen Parlament, in Bezug auf die Aggressionen und die Aufwiegelung des amerikanisch-zionistischen Feindes gegen den Libanon, dass eines der Ziele der ständigen Angriffe der Besatzer auf den Südlibanon die Entvölkerung dieses Gebiets und die Vertreibung der Libanesen sei.

Dieser Hisbollah-Abgeordnete erklärte: „Dies ist die erste Phase des expansionistischen Plans des zionistischen Feindes mit dem Ziel der schrittweisen Besetzung libanesischer Gebiete, so wie dieses Regime in anderen arabischen Ländern vorgeht. Das Wesen des zionistischen Regimes ist von Aggression und Besatzung durchdrungen, und was heute geschieht, steht im Rahmen des amerikanisch-zionistischen Plans, der auf die Unterwerfung unserer Region abzielt.“

Er fuhr fort: „Die USA und das Besatzungsregime handeln nach der Zuckerbrot-und-Peitsche-Methode: Die Besatzer greifen an, zerstören und töten Völker, während die Amerikaner sich, während sie die Verbrechen dieses Regimes unterstützen, als Vermittler darstellen.“

Dieser Hisbollah-Abgeordnete betonte: „Was die Amerikaner vorschlagen, dient den Interessen des zionistischen Regimes. Und die USA versuchen durch politischen und wirtschaftlichen Druck, für die Zionisten das zu erreichen, was sie auf dem Schlachtfeld nicht erreichen konnten.“

Hussein Jishi bezog sich weiter auf die jüngsten Äußerungen und Drohungen von Tom Barrack, dem US-Gesandten, gegen den Libanon und sagte: „Tom Barrack erklärte eindeutig, dass die USA die Waffen zerstören wollen, die die Sicherheit Tel Avivs bedrohen. Dies beweist, dass das wahre Ziel Washingtons die Zerstörung der libanesischen Machtquellen und die Vorbereitung der Unterwerfung unseres Landes ist.“

Er fuhr fort: „Der zionistische Feind respektiert keine internationalen Abkommen und Chartas, und jeder hat gesehen, wie der Vertreter dieses Regimes die UN-Charta offen zerrissen hat. Auch seit Jahrzehnten konnten keine Resolutionen des Sicherheitsrats und der Vereinten Nationen die Aggressionen der Zionisten gegen Völker stoppen oder die besetzten Gebiete befreien.“

Dieser Vertreter des Widerstands bemerkte: „Einige Libanesen, die sich im Land für direkte Verhandlungen mit dem zionistischen Feind beeilen, sind einer Illusion erlegen, denn dieses Regime strebt niemals Frieden an, sondern will die Kapitulation des Libanon. Der beste Beweis dafür sind die Äußerungen des Vertreters des Besatzungsregimes bei der jüngsten Sitzung des Mechanismus-Ausschusses in Ras Naqura, wo er offen sagte, dass Tel Aviv seine militärischen Angriffe gegen den Libanon nicht einstellen werde.“

Der erwähnte Hisbollah-Abgeordnete warnte vor der Aufwiegelung der USA und des zionistischen Regimes zur Herbeiführung eines Bürgerkriegs im Libanon unter dem Vorwand der Lösung der Waffenfrage und betonte: „Die unmittelbare Gefahr, der der Libanon ausgesetzt ist, bedroht alle Libanesen ohne Ausnahme. Der Feind begehrt das Land, das Wasser und die Ressourcen des Libanon, und wir alle müssen diesem zerstörerischen amerikanisch-zionistischen Projekt entgegenstehen, indem wir an den Elementen der nationalen Stärke festhalten, einschließlich Einheit, Widerstand und Stärkung der Fähigkeiten der Armee.“