Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik erklärte Russland, dass ukrainische Truppen, insbesondere die 71. Brigade und das 225. Sturmregiment, bei aufeinanderfolgenden Angriffen im Sumy-Sektor massive Verluste erlitten hätten.

Diesem Bericht zufolge betonte der russische Sicherheitsdienst (FSB), dass die Truppen der genannten Brigade und des Sturmregiments bei diesen tödlichen Angriffen fast vollständig vernichtet wurden.

Zuvor waren die Truppen des 225. Regiments für einen Gegenangriff gegen die russischen Streitkräfte stationiert worden, wobei 80% ihrer Soldaten bei diesen Angriffen ums Leben kamen und die verbleibenden Soldaten ihre Stellungen verließen.

Die russischen Streitkräfte haben in Sumy eine Sicherheitszone eingerichtet; diese Maßnahme erfolgte laut dem russischen Präsidenten nach einem Angriff der Ukraine auf die Region Kursk.