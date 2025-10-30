Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidialamtes, heute am Mittwoch in einer Erklärung: „Trump zeigt eine ehrliche Verpflichtung zu Friedensideen. Russland muss auf der Grundlage seiner eigenen Interessen mit Trump verhandeln.“

Der Sprecher des russischen Präsidialamtes fuhr fort: „Trump bemüht sich aufrichtig, bei der Lösung des Ukraine-Konflikts zu helfen, und Moskau bewertet dies positiv. Eine Abkehr Europas von einer russophoben Weltanschauung ist in naher Zukunft unvorstellbar. Ich glaube nicht, dass die militärische Begeisterung Europas jemals nachlassen wird. Putin verfolgte die Informationen über den 'Poseidon'-Test genau. Die Erprobung fortschrittlicher russischer Waffen erfolgt in Übereinstimmung mit allen internationalen Vorschriften und bilateralen Vereinbarungen.“