Reaktion Schwedens auf die Massaker in Al-Fascher, Sudan

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera verurteilte das schwedische Außenministerium am heutigen Mittwoch in einer Erklärung die weitreichenden Massaker im Sudan.

In der Erklärung des schwedischen Außenministeriums heißt es diesbezüglich: „Die Rapid Support Forces tragen die Verantwortung für den Schutz der Zivilbevölkerung in den von ihnen kontrollierten Gebieten im Sudan.“

Die Erklärung fügt hinzu: „Alle Parteien im Sudan müssen das humanitäre Völkerrecht respektieren und an den Verhandlungstisch zurückkehren.“

Die Gemeinsame Bewaffnete Truppe in Darfur, im Westen des Sudan, beschuldigte gestern die Rapid Support Forces, am 26. und 27. Oktober 2.000 Zivilisten in der Stadt Al-Fascher getötet zu haben.

Die belagerte Stadt Al-Fascher erlebte in den letzten Tagen schwere Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und den Rapid Support Forces, die am Sonntag die Kontrolle über Teile der Stadt, einschließlich des Hauptquartiers der Armee, bekannt gaben. Es wird berichtet, dass nach der Übernahme der Kontrolle über Al-Fascher in der Stadt Massenhinrichtungen begonnen haben.

Die Gemeinsamen Bewaffneten Kräfte, die an der Seite der sudanesischen Armee gegen die Rapid Support Forces kämpfen, erklärten, dass die RSF-Milizionäre schreckliche Verbrechen gegen unschuldige Zivilisten in Al-Fascher begangen und über 2.000 unbewaffnete Bürger, von denen die meisten Frauen, Kinder und ältere Menschen waren, unter globalem Schweigen hingerichtet hätten.