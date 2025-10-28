Chinas Reaktion auf Trumps Treffen mit dem japanischen Premierminister

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die chinesische Zeitung Global Times sagte „Guo Jiakun“, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, am Dienstag als Reaktion auf die Betonung der Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit durch US-Präsident Donald Trump und den japanischen Premierminister Sanae Takaichi: Die Asien-Pazifik-Region ist eine Arena für friedliche Entwicklung. Die Vereinigten Staaten und Japan sollten bei der Entwicklung ihrer bilateralen Beziehungen und Sicherheitskooperation zu Frieden und Stabilität in der Region beitragen und nicht das Gegenteil tun.

Dieser chinesische Beamte erklärte, dass angesichts der Geschichte der militärischen Aggression Japans in der Neuzeit die militärischen und sicherheitspolitischen Schritte dieses Landes von den benachbarten asiatischen Ländern und der internationalen Gemeinschaft stets genauestens beobachtet wurden.

Er forderte Japan auf, die Sicherheitsbedenken der Nachbarländer zu verstehen und sagte: Wir fordern Tokio auf, tief über seine vergangenen Handlungen nachzudenken, den Weg der friedlichen Entwicklung einzuschlagen und durch praktische Maßnahmen das Vertrauen der asiatischen Länder zu gewinnen.