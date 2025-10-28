Spaltung in der niederländischen extremen Rechten; Sorge der Muslime vor einem Sieg von „Wilders“

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb die britische Zeitung Guardian in einem Bericht mit dem Titel „Offene Feindseligkeit gegenüber Muslimen ist zur Normalität geworden“: Muslime in den Niederlanden sind angesichts der bevorstehenden Parlamentswahlen über den wachsenden Einfluss der extremen Rechten und die härtere Sprache der Politiker gegen Einwanderer und Minderheiten besorgt.

Die Guardian wies darauf hin, dass niederländische Politiker Muslime, Asylsuchende und andere Minderheiten ins Visier nehmen, um Stimmen zu gewinnen, und fügte hinzu: Die morgige Wahl ist zu einem wichtigen Test für die Bewertung demokratischer Werte und der niederländischen Identität geworden.

Bei den letzten Wahlen überraschte die von Wilders geführte Partei für die Freiheit (PVV) das Land, indem sie die meisten Stimmen gewann und eine zerbrechliche Koalition bildete, die nur 11 Monate hielt.

Die niederländischen Wahlen am Mittwoch finden statt, während Ingrid Coenradi, die Vorsitzende der Partei „JA21“, einer der rechten Parteien des Landes, aus der Koalition mit Wilders ausgetreten ist.

Laut einem Bericht von Bloomberg wird erwartet, dass Coenradi einen Teil der neo-konservativen Stimmen in den Niederlanden aus Wilders' Lager abziehen kann.