US-Präsident Donald Trump hat erneut seine Bereitschaft zu militärischen Aktionen unter dem Vorwand erklärt, den sogenannten Drogenkartellen in Lateinamerika entgegenzutreten. Beobachter sehen darin jedoch ein politisches Instrument Washingtons, insbesondere zur Schwächung der legitimen Regierung von Nicolás Maduro in Caracas. Während Trump diese Maßnahmen als „Verteidigung der nationalen Sicherheit“ darstellt, warnen Analysten, dass ein solches Vorgehen zu einer Wiederholung der Katastrophen in Afghanistan und im Irak führen und die Politik des „America First“ in einen offensichtlichen Widerspruch verwandeln könnte.

Wie ParsToday berichtet, sehen viele Nutzer von X die jüngsten Schritte Washingtons als Teil eines größeren Plans zur Plünderung der venezolanischen Ressourcen.

Ein Nutzer mit dem Namen Angelo Bruno schrieb:

„Die CIA will Präsident Maduro durch einen Putsch stürzen, weil die Vereinigten Staaten dringend an die Rohstoffe herankommen wollen, über die Venezuela verfügt. “

Ein weiterer Aktivist namens Edvin Bajrektarevic erklärte:

„Die USA und Präsident Trump haben unter fadenscheinigen Vorwänden der CIA die Erlaubnis für geheime Operationen auf venezolanischem Boden erteilt. Das bedeutet nichts anderes als eine Kriegserklärung Washingtons an Venezuela, die zu einer weiteren Eskalation führen wird. “

Ein Nutzer mit dem Namen Mind verwies auf die Angriffe des US-Militärs auf mehrere venezolanische Schiffe und Boote im Karibischen Meer und schrieb:

„Trump ist ein Mörder, der in der Karibik umherstreift und dort sein neues Jagdgebiet gefunden hat. Von Afghanistan bis Venezuela hat sich Amerika stets in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten eingemischt. “

Auch Morgen ist der Ansicht, dass die Vereinigten Staaten mit ihren Aktionen gegen Venezuela und der Eskalation in der Karibik ihre militärische Präsenz in der Region ausbauen wollen.

Ein anderer Nutzer, Steve, formulierte es so:

„Die USA setzen den israelischen Völkermord in Gaza fort. Die USA bereiten einen Krieg gegen Venezuela vor. Und die USA haben den Krieg längst auch gegen ihre eigenen Bürger eröffnet. “

Der Nutzer Fernando Papirio bezog sich auf die Äußerungen der Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado gegenüber den USA und schrieb:

„Machado hat in einem Gespräch mit Donald Trumps Sohn indirekt signalisiert, dass die USA im Gegenzug für die Unterstützung beim Sturz von Nicolás Maduro Zugang zu Venezuelas riesigen natürlichen Ressourcen erhalten könnten. Das bedeutet: Die Auslieferung der nationalen Reichtümer im Tausch gegen Macht. Der Verkauf der wichtigsten venezolanischen Ressource soll Trump für den ‚Gefallen‘ der Machtübernahme entschädigen. “

Zum Abschluss schrieb Christian Seher:

„Die Genehmigung für verdeckte CIA-Operationen in Venezuela ist nichts Neues. Die USA haben seit Jahrzehnten ihre Spione in alle Teile der Welt entsandt, um die Stabilität anderer Länder zu untergraben. Jetzt macht Washington dieses Vorgehen lediglich öffentlich, um psychologische Angst unter der Bevölkerung Venezuelas zu verbreiten. “